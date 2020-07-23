Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Национальный Банк Украины продал 350 млн долл за последние три дня для поддержания курса национальной валюты.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге.

“За последние три дня, включая сегодня, мы продали около 350 миллионов долларов. Напомню, что в марте, когда была турбулентность на валютном рынке, бывали дни, когда мы такую сумму продавали в день. Поэтому мы не видим особых проблем”, – сказал Сологуб, отвечая на вопрос о резком скачке курса доллара.

Он добавил, что курс плавающий. И когда спрос на валюту растет, то логично, что ее цена увеличивается. Но НБУ и дальше будет выходить на межбанк, чтобы сглаживать чрезмерные колебания курса.

Также Сологуб сообщил, что покупка валюты идет с разных источников: “форвардные покупки клиентов, покупки банков в позицию, покупки клиентов на рынке спот”. А нерезиденты на валютном рынке медленно выходят из украинских ценных бумаг. И за последние два дня они купили около 40-50 млн долл. А общая покупка за вчера только по рынку спот была 300 млн долл.

“Объемы небольшие и, очевидно, что нерезиденты не являются главной движущей силой на валютном рынке сегодня”, – отметил заместитель главы НБУ.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей девальвации гривны замглавы НБУ подчеркнул, что курс национальной валюты является плавающим.

“Национальный банк не ожидает никакого курса, НБУ живет в режиме плавающего обменного курса и делает так, что бы курс определялся рыночными тенденциями, динамикой платежного баланса, а наше задание сглаживать колебания”, – сказал Сологуб.