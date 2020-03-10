Национальный банк (НБУ) вышел утром 10 марта на межбанковский рынок с интервенциями. За первые 30 минут было продано $150 млн.

Об этом сообщает LIGA.net.

На данный момент, по словам банкиров, курс пока слабо отреагировал на интервенции.

В результате торгов за первые 30 минут было продано около $150 миллионов.

Рынок находится в диапазоне $25,27/31.

Наличный рынок торгуется выше: $25,50/25,80.

Как известно, накануне котировки нефти обрушились на 31 %. Это был самый резкий обвал цены за день с 1991 года.

Рынки нефти обвалились более чем на треть после распада альянса ОПЕК+, который спровоцировал ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.

Из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года. Так, курс доллара в среднем составил 74 российских рубля, а евро – 84 рубля.

Российский рубль стал лидером по снижению среди валют рынков, которые развиваются. Он потерял по отношению к доллару 7%.