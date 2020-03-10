Об этом сообщает LIGA.net.
На данный момент, по словам банкиров, курс пока слабо отреагировал на интервенции.
В результате торгов за первые 30 минут было продано около $150 миллионов.
Рынок находится в диапазоне $25,27/31.
Наличный рынок торгуется выше: $25,50/25,80.
Как известно, накануне котировки нефти обрушились на 31 %. Это был самый резкий обвал цены за день с 1991 года.
Рынки нефти обвалились более чем на треть после распада альянса ОПЕК+, который спровоцировал ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.
Из-за падения цен на нефть курс российского рубля упал до минимума за четыре года. Так, курс доллара в среднем составил 74 российских рубля, а евро – 84 рубля.
Российский рубль стал лидером по снижению среди валют рынков, которые развиваются. Он потерял по отношению к доллару 7%.
- 9 марта на Лондонской фондовой бирже произошел обвал акций российских компаний – причиной стал обвал нефтяных цен.