Национальный банк Украины изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив его для следственных и контролирующих органов.

Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.

Новый порядок направлен на выполнение закона, принятого Верховной Радой 31 октября 2019 года (“О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов”).

Документом были внесены правки в закон “О банках и банковской деятельности”. Предусмотрено, что следственные и контролирующие органы могут получить информацию об операциях по счетам конкретного юридического или физического лица и о его контрагентах (пункты 3, 3-1 и 3-2 части первой статьи 62 закона “О банках и банковской деятельности”).

Такая возможность, в частности, предоставлена органам прокуратуры, Государственному бюро расследований, Национальному антикоррупционном бюро Украины по делам о выявлении необоснованных активов.

Информация может предоставляться по письменному требованию указанных органов (без решения суда).

В перечне государственных органов, которые уполномочены направлять письменные запросы о банковских счетах, также есть Служба безопасности Украины, Национальная полиция, Антимонопольный комитет Украины.

В НБУ уточнили, что информацию о контрагентах можно будет получить, даже если их счета открыты в других банках.

“Законом, принятым Верховной Радой 31 октября 2019 года, были внесены изменения.., предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну. Государственные органы, указанные в п. 3, 3-1 и 3-2 ч. 1 ст. 62 закона Украины “О банках и банковской деятельности”, могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках”, – подчеркнули в Нацбанке.