Национальный банк Украины сегодня впервые выпустил вертикальную сувенирную неплатежную банкноту. Она посвящена первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.

Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.

“Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины” – это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном”, – отмечается в сообщении.

На лицевой стороне сувенирной банкноты изображены: портрет Каденюка, надпись “Первый космонавт Украины”, логотип Государственного космического агентства, малый Государственный Герб Украины и флаг Украины.

Основное изображение обратной стороны банкноты – космический корабль “Колумбия” на фоне планет Солнечной системы; над ним надписи “THE FIRST ASTRONAUT OF UKRAINE”. Вдоль нижнего края – надпись “Леонид Каденюк”, что повторяется шесть раз.

“Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности – оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего). Банкнота изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками)”, – говорится в сообщении.

В толщу бумаги введены защитные волокна, которые приобретают флуоресцентного свечения под действием ультрафиолетовых лучей.

Размеры сувенирной банкноты составляют 80×170 мм, а тираж – 50 тысяч штук (в частности 40 тыс. в сувенирной упаковке).

Банкнота не является платежным средством. Приобрести ее можно будет в пунктах продажи НБУ и банков-дистрибьюторов.

СПРАВКА. Леонид Каденюк – украинский летчик-испытатель 1-го класса, генерал-майор авиации, первый космонавт независимой Украины, Герой Украины.

В 1997 году он совершил полет на американском космическом шаттле “Колумбия” (миссия STS-87) в составе международного экипажа. Каденюк выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинского-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений.