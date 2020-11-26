Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.
“Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины” – это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном”, – отмечается в сообщении.
На лицевой стороне сувенирной банкноты изображены: портрет Каденюка, надпись “Первый космонавт Украины”, логотип Государственного космического агентства, малый Государственный Герб Украины и флаг Украины.
Основное изображение обратной стороны банкноты – космический корабль “Колумбия” на фоне планет Солнечной системы; над ним надписи “THE FIRST ASTRONAUT OF UKRAINE”. Вдоль нижнего края – надпись “Леонид Каденюк”, что повторяется шесть раз.
“Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности – оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего). Банкнота изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками)”, – говорится в сообщении.
В толщу бумаги введены защитные волокна, которые приобретают флуоресцентного свечения под действием ультрафиолетовых лучей.
Размеры сувенирной банкноты составляют 80×170 мм, а тираж – 50 тысяч штук (в частности 40 тыс. в сувенирной упаковке).
Банкнота не является платежным средством. Приобрести ее можно будет в пунктах продажи НБУ и банков-дистрибьюторов.
СПРАВКА. Леонид Каденюк – украинский летчик-испытатель 1-го класса, генерал-майор авиации, первый космонавт независимой Украины, Герой Украины.
В 1997 году он совершил полет на американском космическом шаттле “Колумбия” (миссия STS-87) в составе международного экипажа. Каденюк выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинского-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений.
- Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался 31 января 2018 года, на 68-м году жизни. #Буквы публиковали самые интересные факты об историческом полете Каденюка в космос, который состоялся 19 ноября 1997 года.
- 19 июня 2018 года Верховная Рада поддержала постановление об увековечении памяти Леонида Каденюка.