Об этом сообщается на сайте НБУ.

Новые 200 гривен постепенно заменят в обращении банкноты старого образца.

На банкноте нового образца сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне — изображение здания Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился — 75 x 148 мм.

При этом существенно усилена защита новой банкноты. Так, поворачивая 200 гривен в руках, можно легко проверить оптически переменный элемент SPARK. Он будет постепенно менять цвет от пурпурного до золотисто-зеленого. Еще один важный элемент защиты – “оконная” защитная лента (частично введенная в толщу бумаги полимерная лента, что содержит цифровое изображение номинала банкноты и графический знак гривны).

С сегодняшнего дня обновленная банкнота номиналом 200 гривен является действительным платежным средством на территории Украины, ею можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках.

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Как отмечают в НБУ, это еще один шаг в направлении оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны, что продолжается с 2014 года. Завершит этот процесс введение в оборот новых монет номиналом 10 гривен (в середине 2020 года).

“Обновленный номинальный ряд гривны будет содержать более надежные и защищенные от подделок банкноты, а также обеспечит удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Благодаря таким комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера – 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен)”, – подчеркивают в Нацбанке.