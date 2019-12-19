Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Уточняется, что новая монета номиналом в 2 гривны появилась в обороте с 17-го декабря.

Она посвящена языковеду и переводчику Николаю Лукашу.

Отмечается, что монета вошла в серию “Выдающиеся личности Украины”.

Монету, посвященную Лукашу, выпустят тиражом в 35 тысяч штук. Она изготовлена из нейзильбера.

Сообщается, что на одной стороне монеты изображается книга переводов Николая Лукаша, надпись “Украина”, малый Государственный Герб и логотип Банкнотно-монетного вора.

На второй стороне монеты изображен портрет Николая Лукаша и его годы жизни (1919 – 1988).