Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Уточняется, что новая монета номиналом в 2 гривны появилась в обороте с 17-го декабря.
Она посвящена языковеду и переводчику Николаю Лукашу.
Отмечается, что монета вошла в серию “Выдающиеся личности Украины”.
Монету, посвященную Лукашу, выпустят тиражом в 35 тысяч штук. Она изготовлена из нейзильбера.
Сообщается, что на одной стороне монеты изображается книга переводов Николая Лукаша, надпись “Украина”, малый Государственный Герб и логотип Банкнотно-монетного вора.
На второй стороне монеты изображен портрет Николая Лукаша и его годы жизни (1919 – 1988).
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