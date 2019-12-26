Нацбанк Украины вводит в обращение две памятные монеты номиналом 10 гривен. Они посвящены украинским военнослужащим.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

В четверг, 26 декабря, НБУ вводит оборот памятные монеты номиналом 10 гривен “На страже жизни” и “Участникам боевых действий на территории других государств”. Обе монеты выпущены тиражом 1 млн штук.

Монета “На страже жизни” посвящена военным медикам. На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, надпись “Украина”, год чеканки монеты 2019 и номинал. В центре — стилизованная композиция: пламя, на фоне которого крест (символ медицины) вокруг — камуфлированные обломки, символизирующие драматизм войны; внизу между обломками — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция: военный медик оказывает помощь раненому бойцу во время боевых действий, зеркальные силуэты вертолета и группы военных, идущих к нему с носилками и надпись: “На страже жизни”.

Монета “Участникам боевых действий на территории других государств” посвящена военным специалистам, участникам многих миротворческих миссий.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, надпись “Украина”; на зеркальном фоне — стилизованная композиция: на фоне модели Земли изображены континенты, номинал и год чеканки монеты 2019, а также логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и надпись “Участникам боевых действий на территории других государств”.

На реверсе монеты в обрамлении растительного орнамента, на зеркальном фоне надписи: “Долг/Мужество/Память”.