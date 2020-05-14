Об этом сообщает Музей денег НБУ в Facebook.
Отмечается, что монета посвящена периоду правления княгини (945-964 гг.), с деятельностью которой связан новый этап развития древнерусской государственности.
“Заняв киевский престол, княгиня Ольга проводила успешную внутреннюю и внешнюю политику, укрепляла торговые и политические связи Киевской Руси, способствовала росту ее международного авторитета. Она продолжила политику по поддержанию дружественных отношений с Византией, а также приняла крещение в главном храме Византийской империи – Софийском соборе”, – говорится в сообщении.
На аверсе монеты на фоне декоративного орнамента времен Киевской Руси размещено стилизованное позолоченное изображение фрагмента летописной миниатюры.
На реверсе монеты в круге из декоративного орнамента времен Киевской Руси изображена княгиня Ольга.
Монета изготовлена с использованием технологии патинирования.
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