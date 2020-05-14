Национальный банк в продолжение серии "Княжеская Украина" вводит в обращение серебряную памятную монету "1075 лет со времен правления княгини Ольги".

Об этом сообщает Музей денег НБУ в Facebook.

Отмечается, что монета посвящена периоду правления княгини (945-964 гг.), с деятельностью которой связан новый этап развития древнерусской государственности.

“Заняв киевский престол, княгиня Ольга проводила успешную внутреннюю и внешнюю политику, укрепляла торговые и политические связи Киевской Руси, способствовала росту ее международного авторитета. Она продолжила политику по поддержанию дружественных отношений с Византией, а также приняла крещение в главном храме Византийской империи – Софийском соборе”, – говорится в сообщении.

На аверсе монеты на фоне декоративного орнамента времен Киевской Руси размещено стилизованное позолоченное изображение фрагмента летописной миниатюры.

На реверсе монеты в круге из декоративного орнамента времен Киевской Руси изображена княгиня Ольга.

Монета изготовлена ​​с использованием технологии патинирования.