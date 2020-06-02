Об этом сообщили в Музее денег НБУ.

Монеты посвященные совке роскошной – редкому краснокнижному виду насекомых.

Отмечается, что в Украине представительница ряда Чешуекрылые встречается локально на Полесье, в лесостепи, степи и Крыму.

На аверсе в обоих номиналах размещено венок из отдельных представителей видов флоры и фауны.

На реверсе монет изображена совка роскошная. Монета из нейзильбера содержит цветное изображение насекомого, выполненное с использованием тампопечати.

  • Ранее Национальный банк в продолжение серии “Княжеская Украина” ввел в обращение серебряную памятную монету “1075 лет со времен правления княгини Ольги”.