2 июня 2020 Национальный банк в продолжение серии "Флора и фауна Украины" вводит в обращение памятные монеты из серебра и нейзильбера "Совка роскошная" номиналами 10 и 2 гривни соответственно.

Об этом сообщили в Музее денег НБУ.

Монеты посвященные совке роскошной – редкому краснокнижному виду насекомых.

Отмечается, что в Украине представительница ряда Чешуекрылые встречается локально на Полесье, в лесостепи, степи и Крыму.

На аверсе в обоих номиналах размещено венок из отдельных представителей видов флоры и фауны.

На реверсе монет изображена совка роскошная. Монета из нейзильбера содержит цветное изображение насекомого, выполненное с использованием тампопечати.