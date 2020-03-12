Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.

“Спрос на валюту продолжает существенно преобладать над предложением, впрочем, Национальный банк второй день подряд активно сглаживал курсовые колебания и сегодня (11 марта, – ред.) продал с этой целью около 350 млн долларов США”, – отмечается в сообщении.

В НБУ считают, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено “скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения в мире коронавируса”. При этом влияние вспышки заболевания на Украину “является нейтральным” “с точки зрения экономических показателей”.

“В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей”, – уточнили в пресс-службе.

В Национальном банке заверили, что имеют “достаточный запас прочности” для сглаживания колебаний курса, “вызванных нервными настроениями”.

“Международные резервы Украины на сегодняшний день превышают 26 млрд долларов США, поэтому мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты”, – подчеркнули в НБУ.

Стоит отметить, что по состоянию на 12 марта один американский доллар стоит 25,62 гривны. Это на 31 копейку больше, чем было 11 марта (тогда доллар подорожал с 24,92 гривны до 25,31 гривны).