Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета входит в серию Вооруженные силы Украины. Она посвящается пограничной, так как эта структура взаимодействует с ВСУ и другими военными формированиями при отображении вторжения или нападения на территорию нашей страны вооруженных сил агрессора.

На аверсе монеты: вверху – малый Государственный герб Украины; в центре – эмблема Государственной пограничной службы Украины.

На реверсе монеты вверху надписи – ГОСУДАРСТВЕННАЯ / ПОГРАНИЧНАЯ / СЛУЖБА УКРАИНЫ, под которыми – очертание карты страны, а внизу – символический пограничный столб. Слева и справа – композиции, символизирующие деятельность Госпогранслужбы.