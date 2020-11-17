Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Монета входит в серию Вооруженные силы Украины. Она посвящается пограничной, так как эта структура взаимодействует с ВСУ и другими военными формированиями при отображении вторжения или нападения на территорию нашей страны вооруженных сил агрессора.
На аверсе монеты: вверху – малый Государственный герб Украины; в центре – эмблема Государственной пограничной службы Украины.
На реверсе монеты вверху надписи – ГОСУДАРСТВЕННАЯ / ПОГРАНИЧНАЯ / СЛУЖБА УКРАИНЫ, под которыми – очертание карты страны, а внизу – символический пограничный столб. Слева и справа – композиции, символизирующие деятельность Госпогранслужбы.
- Ранее сообщалось, что 3 июня Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен.
- С 1 октября в Украине перестали быть платежным средством мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек.