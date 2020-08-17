Об этом он сказал в интервью “РБК-Украина”.
“Плавающее курсообразования сохраняется. Ключевые принципы работы НБУ на межбанке тоже. Мы будем сглаживать избыточные колебания курса, как в одну так и в другую сторону”, – сказал он.
При этом, Шевченко уточнил, что НБУ не будет публиковать точные критерии, по которым регулятор определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями.
“Я говорил и еще раз хочу сказать: нет, эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций”, – подчеркнул глава НБУ.
Он пояснил, что если участники рынка будут заранее знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов.
Новым главой НБУ назначен Кирилл Шевченко, ранее возглавлявший государственный “Укргазбанк”.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что из-за курса гривны, который сохранялся в стране последнее время, украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”.
- Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб назвал причину резкого роста курса доллара к гривне в июле. По его словам, решающую роль сыграл психологический фактор. Он также сообщил, что НБУ за несколько дней продал 350 млн долларов для поддержки курса национальной валюты.