Глава Национального банка Кирилл Шевченко сказал, что НБУ сохранит плавающий курс гривны и ключевые принципы работы регулятора на межбанке.

Об этом он сказал в интервью “РБК-Украина”.

“Плавающее курсообразования сохраняется. Ключевые принципы работы НБУ на межбанке тоже. Мы будем сглаживать избыточные колебания курса, как в одну так и в другую сторону”, – сказал он.

При этом, Шевченко уточнил, что НБУ не будет публиковать точные критерии, по которым регулятор определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями.

“Я говорил и еще раз хочу сказать: нет, эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций”, – подчеркнул глава НБУ.

Он пояснил, что если участники рынка будут заранее знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов.

Новым главой НБУ назначен Кирилл Шевченко, ранее возглавлявший государственный “Укргазбанк”.