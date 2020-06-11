Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 8% до 6%. Такой уровень учетной ставки стал самым низким за всю историю независимой Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что ставка будет снижена с 12 июня.

“Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это – самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины”, – говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что такое решение было принято для того, чтобы поддержать экономику страны в период постепенного ослабления карантина.

По данным регулятора, инфляция в апреле-мае колебалась в пределах 2% и была меньше прогнозируемого диапазона в 4-6%.

“В дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, но вероятно будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось”, – отметили в Нацбанке.

В то же время согласования программы сотрудничества с МВФ было ключевым для реализации стратегии НБУ по смягчению монетарной политики.

“Ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается длительный срок пандемии коронавируса и карантинных мероприятий, необходимых для его преодоления как в Украине, так и в мире”, – добавили в ведомстве.

Также Национальный банк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа “учетная ставка +/- 2 п.п.” до “учетная ставка +/- 1 п.п.”.

“Это означает, что при новой учетной ставке кредиты рефинансирования овернайт будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты овернайт розмещаться под 5%. Изменение ширины коридора позволит достигать операционной цели монетарной политики, которая заключается в содержании гривневых межбанковских ставок на уровне близком к ключевой ставке в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа”, – пояснили в НБУ.

Снижение ключевой ставки до уровня ниже нейтрального свидетельствует о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.

Что это означает?

Учетная ставка Национального банка Украины – один из монетарных инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Она влияет на стоимость кредитов, которые Нацбанк предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже для банков займы рефинансирования и банковские кредиты для заемщиков, тем меньше они оформляют займов.

В случае если инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк принимает необходимые меры для стабилизации – повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. В таком случае кредитовать становится уже более рискованно, и поэтому цена на деньги в экономике растет.

В то же время, если инфляция уменьшается и улучшается макроэкономическая ситуация, учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.