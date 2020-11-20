Военнослужащий Виталий Маркив, который более 3 лет находился в итальянской тюрьме и недавно вернулся в Украину после оправдательного приговора апелляционного суда Милана, восстановился на службе в Национальной гвардии.

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.

Маркив уточнил, что решил вернуться в свой батальон им. Кульчицкого, в котором служил до ареста.

“Службу я уже восстановил. Официально нахожусь сейчас в отпуске. У меня 26 дней, чтобы пройти медицинский осмотр, реабилитацию. Затем планируем с женой на несколько дней поехать в отпуск где-то на территории Украины. После будет служба в Национальной гвардии Украины. Я вернусь в свой батальон (им. Кульчицкого – ред.)”, – отметил он.

Маркив заверил, что заниматься политикой (как это делала после освобождения из российской тюрьмы Надежда Савченко) он не планирует.

“Я – лицо аполитичное. Военнослужащие должны быть вне политики. Свои политические взгляды, по моему мнению, военнослужащий должен выражать во время тайного голосования”, – подчеркнул Маркив.

Военнослужащий уточнил, что уже готов ехать на передовую, но должен пройти медосмотр и все протокольные процедуры.

“Привык по жизни заканчивать вещи. Если посвятил себя военной службе, тем более, что у меня подписан контракт на 5 лет, то вижу будущее пока в военной карьере. Не просто служить для галочки, до какого-то определенного звания… Я этим живу. Горжусь. Для меня военная форма имеет огромное значение. Для меня честь служить Украине”, – подытожил Маркив.

Что известно о деле Маркива?

В 2017 году итальянские правоохранители арестовали украинского военного Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли.

Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин РФ Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в районе поселка Андреевка близ Славянска Донецкой области. Они вместе с французским журналистом Уильямом Рогулоном (он получил ранение) попали под минометный огонь.

Защита Маркива отвергал обвинения в убийстве и настаивал на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

12 июля 2019 суд Павия признал служащего Маркива виновным. Он был приговорен к 24 годам заключения.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда по делу Маркива.