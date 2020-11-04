Нацгвардеец Виталий Маркив вернулся в Украину

Трансляцию встречи Маркива вела омбудсмен Людмила Денисова.

“Этот день для меня лично чрезвычайное событие. Возможно, это самая важная моя личная победа. […] Я себе дал обещание выстоять, выстоять до конца! Не только ради себя, но и ради всех тех героев, которые отдали свои жизни, которые до сих пор борются за суверенитет и независимость нашей страны. Мы доказали, что только совместными усилиями можно побороть. Справедливость есть. Правда существует и она всегда побеждает”, – сказал Маркив.

Он добавил, что сейчас планирует провести время с женой и семьей.

“Главным моим планом является желание провести время с женой. Напомню, три года четыре месяца и два дня, как я не видел жены. Это первый раз, что я ее обнял”, – сказал Маркив.

Он также отметил, что намерен остаться в рядах Нацгвардии.

“Моя задача – это продолжение службы в рядах Нацгвардии Украины”, – подчеркнул Маркив.

Нацгвардеец также добавил, что вместе с адвокатами будет ждать окончательного вывода кассации.

“Мы остаемся на связи с моими адвокатами и ждем заключения кассационного суда. Однако, люди, которые обвиняли наших защитников и нашу страну, должны понести наказание”, – сказал он.