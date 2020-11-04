Нацгвардеец Виталий Маркив вернулся в Украину

Covid-19 Украина

обновлено 04.11.2020 в 14:02

Всего:

420617(+9524)

Болеют:

236482(+9524)

Выздоровели:

176404(+7536)

Умерло:

7731(+199)

15:32 У главы МИД Венгрии Сийярто обнаружили COVID-19
15:16 Постепенное повышение акцизов на ТИЭН даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, – Институт Гейца
Эксклюзив
15:10 «Контрабас», «нищие торговцы» и налоги: как «Слуги народа» в чате ФЛП обсуждали
14:58 В Италии усиливают карантин: комендантский час и частичный запрет на передвижение
Партнерский материал
14:56 Тренды, новеллы, пертурбации и прогнозы на будущее обсудили на IX Налоговом форуме
14:49 Украина намерена закупить 2 млн быстрых тестов на COVID-19
Партнерский материал
14:39 Украинские проекты на Европейской неделе регионов и городов
14:29 Выборы в США-2020: на сколько в этом году может затянуться подсчет голосов
14:26 Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА
14:18 Лишь 11% украинцев позитивно относятся к решению КСУ по е-декларированию: опрос
13:36 Адель обвинили в расизме из-за скетча о секс-туризме в Африке
13:20 В киевское метро не будут пускать пассажиров без масок
12:53 Байден лидирует в Аризоне впервые за 72 года: на кону 11 голосов выборщиков
12:22 В Сети высмеяли рваные колготки от Gucci за почти 5,5 тысяч гривен
12:19 25-летний республиканец Мэдисон Которн стал самым молодым членом Палаты представителей
11:58 Штаб Байдена готов бороться с Трампом в суде за подсчет голосов
Эксклюзив
11:56 «Слуги народа» устроили онлайн-дискуссию по выборам в США: им напомнили, что «чат протекает»
11:53 Байден выиграл выборы на Гавайях: 4 голоса выборщиков
11:38 В США сенатором штата впервые в истории избрали трансгендера
11:31 Трампа поддержали не белые граждане США, которые были против в 2016-м
Эксклюзив
11:30 Музыка, журналисты, протест против Трампа: как выглядит атмосфера возле Белого дома
10:35 Джо Байден взял штат Мэн
10:20 Трамп выиграл в колеблющейся Айове: 6 голосов выборщиков
10:09 Рада рассмотрит усиление ответственности за правонарушения против журналистов: трансляция
09:50 Трамп безосновательно заявил о мошенничестве при подсчете голосов
09:45 Трамп выиграл в штате Небраска, получив 4 голоса выборщиков из 5
09:25 Речь Джо Байдена: «Нам нужно набраться терпения»
09:21 Трамп победил в штате Техас, получив 38 голосов выборщиков

Нацгвардеец Виталий Маркив вернулся в Украину

Освобожденный по решению апелляционного суда в Италии нацгвардеец Виталий Маркив вернулся в Украину.

Среда, 4 ноября 2020, 15:28

Трансляцию встречи Маркива вела омбудсмен Людмила Денисова.

“Этот день для меня лично чрезвычайное событие. Возможно, это самая важная моя личная победа. […] Я себе дал обещание выстоять, выстоять до конца! Не только ради себя, но и ради всех тех героев, которые отдали свои жизни, которые до сих пор борются за суверенитет и независимость нашей страны. Мы доказали, что только совместными усилиями можно побороть. Справедливость есть. Правда существует и она всегда побеждает”, – сказал Маркив.

Он добавил, что сейчас планирует провести время с женой и семьей.

“Главным моим планом является желание провести время с женой. Напомню, три года четыре месяца и два дня, как я не видел жены. Это первый раз, что я ее обнял”, – сказал Маркив.

Он также отметил, что намерен остаться в рядах Нацгвардии.

“Моя задача – это продолжение службы в рядах Нацгвардии Украины”, – подчеркнул Маркив.

Нацгвардеец также добавил, что вместе с адвокатами будет ждать окончательного вывода кассации.

“Мы остаемся на связи с моими адвокатами и ждем заключения кассационного суда. Однако, люди, которые обвиняли наших защитников и нашу страну, должны понести наказание”, – сказал он.

Фото: Укринформ

Теги: Віталій Марків, Денісова Людмила, Италия, Нацгвардия Украины

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться