Об этом проинформировали в пресс-службе НГУ.

Отмечается, что экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) “днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС”, а также прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.

Основной целью является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые могут осуществлять поджоги.

Кроме того, во время мониторинга нацгвардейцы выявляют и других правонарушителей (например, сталкеров и диггеров).

Военнослужащие Нацгвардии тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Вся информация об очагах возгорания оперативно передается в ГСЧС.