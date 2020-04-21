Об этом проинформировали в пресс-службе НГУ.
Отмечается, что экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) “днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС”, а также прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.
Основной целью является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые могут осуществлять поджоги.
Кроме того, во время мониторинга нацгвардейцы выявляют и других правонарушителей (например, сталкеров и диггеров).
Военнослужащие Нацгвардии тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
Вся информация об очагах возгорания оперативно передается в ГСЧС.
- В Сети опубликовано видео, демонстрирующее ужасающие последствия масштабных лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее рассказал об умышленных поджогах в Чернобыльской зоне отчуждения.
- Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, сумма убытков от пожара, по предварительным данным, достигает десятков миллионов гривен.