Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Так, около 2300 сотрудников Национальной гвардии продолжат миссию поддержки полиции Капитолия.
При этом уточняется, что это почти наполовину меньше, чем оставалось после штурма здания. Решение о продлении миссии было принято после внимательного изучения запроса и тщательного рассмотрения его потенциального влияния на боеготовность.
“В течение этого продолжительного периода сотрудники Министерства обороны будут работать с полицией Капитолия США, чтобы постепенно сокращать присутствие Национальной гвардии, если позволят условия”, – добавили в Пентагоне.
- Как сообщалось, 6 января, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, у штабов Демократической и Республиканской партии обнаружили самодельные бомбы. Их заложили вечером перед штурмом.
- В начале марта полиция Капитолия США попросила помощь Национальной гвардии еще на 60 дней, поскольку сохраняется риск возможного штурма.