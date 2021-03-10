Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Так, около 2300 сотрудников Национальной гвардии продолжат миссию поддержки полиции Капитолия.

При этом уточняется, что это почти наполовину меньше, чем оставалось после штурма здания. Решение о продлении миссии было принято после внимательного изучения запроса и тщательного рассмотрения его потенциального влияния на боеготовность.

“В течение этого продолжительного периода сотрудники Министерства обороны будут работать с полицией Капитолия США, чтобы постепенно сокращать присутствие Национальной гвардии, если позволят условия”, – добавили в Пентагоне.