В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематической коррупции начальника отдела Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, военнослужащим была организована схема получения средств от коммерсантов за поставки газа на объекты министерства.

Правоохранителям удалось выяснить, что полковник брал взятки и гарантировал победу на тендерах за будущий 2020 год.

Сообщается, что сотрудниками спецслужбы была зафиксирована передача взятки размером в 80 тысяч гривен.

Помимо того, военнослужащий требовал взятку у местного жителя в 40 тысяч гривен за уклонение от призыва на срочную военную службу.

Отмечается, что по делу открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), а также ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).