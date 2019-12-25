Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации следствия, военнослужащим была организована схема получения средств от коммерсантов за поставки газа на объекты министерства.
Правоохранителям удалось выяснить, что полковник брал взятки и гарантировал победу на тендерах за будущий 2020 год.
Сообщается, что сотрудниками спецслужбы была зафиксирована передача взятки размером в 80 тысяч гривен.
Помимо того, военнослужащий требовал взятку у местного жителя в 40 тысяч гривен за уклонение от призыва на срочную военную службу.
Отмечается, что по делу открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), а также ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
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