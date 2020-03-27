Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Украины.

Отмечается, что факт заражения подтвержден у трех полицейских и курсанта. Случаи зафиксированы в Ивано-Франковском и Бердянском отделах полиции, а также в полиции Киева.

Все служебные помещения, где несли службу полицейские, должным образом продезинфицированы.

Первый случай заболевания был выявлен у участковой полицейской в Ивано-Франковской области, второй – у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева.

“Сегодня лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко”, – подчеркивается в сообщении.

Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с Крищенко. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы.

“Дополнительно сообщаем, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в 2020 году за границей не находились”, – отмечается в сообщении.