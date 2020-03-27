Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.
Уточняется, что 27-го марта специальным рейсом в Доху вылетели 140 украинцев.
Позднее, вечером 27-го марта, граждане Украины будут доставлены из Дохи домой специальным рейсом украинской авиакомпании Sky Up.
При этом в посольстве подчеркнули, что возможностью воспользоваться спецрейсом для возвращения домой воспользовались только половина граждан, которые имеют обратные билеты катарских авиалиний.
В то же время в данный момент посольство прорабатывает возможность осуществления уже запланированных рейсов в Украину из Таиланда 28-го и 29-го марта, поскольку, как известно, 27-го марта границы Украины будут закрыты на въезд.
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