В посольстве Украины в Таиланде рассказали, сколько украинцев воспользовались спецрейсом для эвакуации.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

Уточняется, что 27-го марта специальным рейсом в Доху вылетели 140 украинцев.

Позднее, вечером 27-го марта, граждане Украины будут доставлены из Дохи домой специальным рейсом украинской авиакомпании Sky Up.

При этом в посольстве подчеркнули, что возможностью воспользоваться спецрейсом для возвращения домой воспользовались только половина граждан, которые имеют обратные билеты катарских авиалиний.

В то же время в данный момент посольство прорабатывает возможность осуществления уже запланированных рейсов в Украину из Таиланда 28-го и 29-го марта, поскольку, как известно, 27-го марта границы Украины будут закрыты на въезд.