Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП мало большинство голосов.
“Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за “лояльность”, оценив ее в 250 тыс. долл. США”, – говорится в сообщении.
Фото: Пресс-служба НАБУ
Начальник порта действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил взятку для дальнейшей передачи должностному.
Этих двух человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
На сайте ГП “МТП” Черноморск” отмечено, что обязанности директора предприятия исполняет Александр Попов.
- Детективы НАБУ разоблачили бывшего чиновника “Николаевоблэнерго”, который предлагал главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко $100 тыс. взятки за трудоустройство на должность руководителя этого же облэнерго.