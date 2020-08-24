Об этом йдет речь в видеообращении и постах певца, опубликованных в Facebook.

Сегодня, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины”, которым постановил вручить награды “за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм” широкому кругу лиц.

В частности, Зеленский постановил наградить орденом “За заслуги” III степени Александра Положинского — “певца, лидера группы “Тартак”, радиоведущего, г. Киев”.

Заметим, что формулировка в указе некорректна — Положинский покинул группу “Тартак” еще в феврале текущего года.

После публикации указа певец выразил желание отказаться от этой награды, а также отметил, что его песня без разрешения была использована на концерте ко Дню Независимости, который состоялся в Киеве.

“Я даже не знаю, как на это правильно реагировать. Все свои важные награды я уже получил, а это — словно какое-то издевательство. Еще песню взяли в какое-то “попурри”, меня не спросив. Есть какая-то процедура официального отказа?”, — написал он.

Впоследствии Положинский опубликовал видеообращение к президенту. Он отметил, что есть много людей, которые, по его мнению, действительно должны получать высокие государственные награды: это действующие военнослужащие, ветераны русско-украинской войны, волонтеры, бывшие политзаключенные и родственники погибших украинских воинов, которые сегодня вместе с ним шли с ним на Марше защитников в Киеве.

Среди таких людей Положинский назвал также ветерана на музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

“Когда мы шли в колонне, мы также вспоминали о людях, безосновательно (по крайней мере ни разу не были приведены весомые доказательства какой-то их вины) обвиняют в убийстве. Это мой друг и коллега Андрей Антоненко, это доктор Юлия Кузьменко, это военный медик Яна Дугарь. Вот эти люди действительно заслуживают награду хотя бы потому, что уже более полугода они страдают от беззакония. И в том числе ваше имя замешано в этом деле, потому что при вашем участии был проведен брифинг, где людей безосновательно назвали убийцами”, — сказал Положинский.

Также певец в обращении отметил, что ему не нужны государственные награды, и посоветовал главе государства награждать тех, кто действительно заслуживает орденов и медалей.

“Что касается наград лично мне… У меня есть награды, которых мне вполне достаточно. Для меня настоящей наградой являтся мои концерты, моя публика, люди, которые подходят и благодарят за мои песни. Для меня наградой является премия имени Василия Стуса, которую мне лично вручил г-н Евгений Сверстюк. Для меня наградами, настоящими, важными наградами, являются те отличия, которые часто очень неофициальные и не пафосные, которые мне вручали офицеры, боевые командиры после концертов для военных. Это мне нужно. А ордена, медали, другие государственные звания и награды, оставьте тем, кому они действительно нужны, и кто их действительно заслуживает. А мне это не нужно. Благодарю, очень благодарю”, — добавил певец.