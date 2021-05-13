На пляж у Каліфорнії (США) викинуло моторошну на вигляд істоту – рідкісну глибоководну рибу-вудильника.

Про це повідомляють агентство ВВС та видання The Guardian.

Рибу виявили на пляжі на території каліфорнійському парку Кристал-Коув (Crystal Cove State Park). Її вимило з глибин Тихого океану на узбережжя каліфорнійського міста Ньюпорт-Біч.

Риба-вудильник зазвичай мешкає дуже глибоко у воді (на глибині до 914 м) й майже не випливає на поверхню.

Каліфорнійську знахідку вже назвали “рідкісною вдачею”. До того ж рибина дуже добре збереглася.

“Побачити справжню вудильникоподібну рибу цілою – це рідкісна вдача. Невідомо, як і чому риба опинилася на березі”, – йдеться в повідомленні державного парку Кристал-Коув.

Організація екотуризму Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching, що базується в цьому районі, опублікувала фото знайденої риби на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначається в повідомленні організації, попри те, що сама риба не є рідкістю, “надзвичайно рідко можна побачити її цілою та ще й на пляжі” в південній Каліфорнії.

Як інформує The Guardian, незвичайну рибу шириною приблизно в 45 сантиметрів виявив один із відвідувачів пляжу, Бен Естес.

“Я зрозумів, що це незвичайна знахідка. Ніколи раніше не бачив таких рибин”, – розповів він журналістам.

Знахідку передали Департаменту риби та дикої природи Каліфорнії, де її дослідять.

Згодом рибину можуть передати до Музею природознавства округу Лос-Анджелес. Наразі музей може похвалитися тільки трьома іншими вудильниками в колекції, але жоден із них не перебуває у такому хорошому стані.

Тим часом ЗМІ звернули увагу на те, що каліфорнійська знахідка схожа на персонажа мультфільму студії Pixar “У пошуках Немо”.

Характерною рисою вудильникоподібних є ряд гострих зубів та спинний плавець у формі “вудки” з кінцем, який світиться (з його допомогою риби приманюють здобич у темряві).

Перший екземпляр був знайдений у 1833 році (рибу тоді викинило на узбережжя Гренландії”).