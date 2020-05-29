Национальному дому органной и камерной музыки, который находится в помещении костела Святого Николая в Киеве, отключили электричество за долги, возникшие во время карантина.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook менеджер Ансамбля классической музыки имени Б. Лятошинского Национального дома органной и камерной музыки Украины Ольга Кононенко.

“28 мая, в разгар рабочего дня, в Национальном доме органной и камерной музыки Украины (он же костел Святого Николая) была полностью остановлена деятельность организации путем дерзкого отключения электроснабжения!!!” – отметила Кононенко.

По ее словам, отключение произвел поставщик услуг электроснабжения YASNO (ООО “Киевские энергетические услуги”, они же DTEK).

Причиной отключения стал долг за электричество в размере 14 тысяч грн. Как объяснила Кононенко, из-за карантина в Национальном доме органной музыки прекратились концерты, которые были единственным источником поступлений для оплаты коммунальных услуг.

“Цена вопроса – долг 14000.00 грн в связи с прекращением концертной деятельности, которая является единственным источником финансовых поступлений для оплаты коммунальных услуг и услуг электроснабжения!!!! Это при том, что уже дважды за месяц руководство на их письменные требования-претензии предоставляет письменные объяснения и гарантийные письма об обязательном погашении задолженности, как только восстановится концертная деятельность согласно указаниям Правительства”, – подчеркнула Кононенко.

Она уточнила, что дозвониться поставщику услуг не удавалось “неделями”, чтобы узнать резолюцию на гарантийные письма. Сегодня все же удалось дозвониться. В офисе YASNO сообщили, что письма еще рассматриваются, а свет, согласно плану, планировали отключить не ранее 10 июня.

В связи со сложившейся ситуацией Кононенко напомнила, что ранее власти обещали урегулировать вопрос оплаты коммунальных услуг во время карантина.

“Как я понимаю, государство (органы власти) никаким документом не “попросили” (оно же “обязали”/”разъяснили”/”дали указание”) этому “поставщику услуг” не заниматься рэкетом во время выживания организаций в период карантинного кризиса. Поэтому им наплевать, что наобещал Гарант, и они ведут “игру без правил”, а точнее “игру в одни ворота”… Если по существу, то руководство Национального дома органной и камерной музыки Украины уже второй день подряд не может найти крайнего и виновного в незаконном отключении света между поставщиком и распределителем YASNO и DTEK”, – написала Кононенко.