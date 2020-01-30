Правление Национального банка Украины приняло решение понизить учетную ставку с 13,5 % до 11 % годовых с 31 января 2020 года.

Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.

“Национальный банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 5 % и поддержать стойкий экономический рост”, – отмечается в сообщении.

Решение о дальнейшем снижении ставки связано с тем, что в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1 % и впервые вошла в целевой коридор, установленный Национальным банком еще в 2015 году (5 % ± 1 процентный пункт).

Решающее влияние на быстрое замедление инфляции в конце 2019 года имело укрепление гривны.

В НБУ также прогнозируют снижение учетной ставки до 7 % на конец текущего года.

“Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7 % на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране. Ожидается, что больше всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года. Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность”, – подчеркнули в Нацбанке.

Учетная ставка НБУ – это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.