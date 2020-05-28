Об этом говорится в сообщении центра.

К началу 2020 года центр не получил государственное финансирование. Причиной называют саботаж со стороны руководства Государственного агентства Украины по вопросам кино, а также подачу Госагентством в Минфин заниженных показателей финансирования Центра.

Стоит отметить, что бюджетными средствами покрывается 70 % заработного фонда центра. По состоянию на май невыплаченной остается заработная плата работников за январь и февраль 2020.

“Ввиду отсутствия финансирования, администрацией центра было принято решение перевода всего личного состава в простой в марте-мае с сохранением 2/3 оклада”, – говорится в заявлении.

Весь доход от хоздеятельности за март-апрель направили на выплаты задолженности по зарплате.

“Центр за свой счет осуществлял уплату необходимых налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов. Однако из-за введения на территории Украины карантина основной доход Центра, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости и проведения мероприятий, в марте-апреле было полностью потеряно. Оборотные средства предприятия исчерпаны”, – заявили сотрудники.

С конца мая центр уже не способен больше платить обязательные налоги и существующие обязательства по договорам.

А возобновление бюджетного финансирования в связи с неутверждением паспорта бюджетной программы в ближайшее время не прогнозируется.

Центр заявил, что обращение к Министерству культуры и информационной политики и Комитету Верховной Рады по вопросам культуры и информационной политики с просьбой восстановить гарантированное законом бюджетное финансирование результатов не дало.

“Как член Международной федерации киноархивов Центр вынужден сообщить правление Федерации об угрозе целостности уникального фильмофонда, охрану и соблюдение климатических условий хранения которого дальше обеспечивать возможности нет”, – говорится в заявлении.