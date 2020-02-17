Как известно, в мае в городе Роттердам (Нидерланды) состоится ежегодный международный песенный конкурс “Евровидение-2020”, на котором выступят представители 41 страны. Артисты из 35 стран в полуфиналах будут бороться за место в гранд-финале. Участник от Украины должен выступить в первом полуфинале.
За право представлять нашу страну на песенном конкурсе в первом туре национального отбора соревновались 16 исполнителей. 8 и 15 февраля состоялись первый и второй полуфиналы нацотбора, в результате которых количество претендентов сократилось до шести.
В субботу, 22 февраля, судьям национального отбора (Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов) и зрителям предстоит выбрать одного исполнителя, который выступит от Украины на сцене “Евровидение-2020”.
За это право борются шестеро финалистов:
KRUTЬ с песней “99”
GO-A с песней “Соловей”
JERRY HEIL с песней “Vegan”
TVORCHI с песней “Bonfire”
KHAYAT с песней “Call for love”
David Axelrod с песней “Horizon”
- Ранее организаторы показали фото сценической площадки песенного конкурса “Евровидение-2020”, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).
- Победителем международного песенного конкурса “Евровидение-2019” стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Он на конкурсе выступил с песней “Arcade”. Украина участия в конкурсе не принимала после скандала вокруг певицы MARUV.