Как известно, в мае в городе Роттердам (Нидерланды) состоится ежегодный международный песенный конкурс “Евровидение-2020”, на котором выступят представители 41 страны. Артисты из 35 стран в полуфиналах будут бороться за место в гранд-финале. Участник от Украины должен выступить в первом полуфинале.

За право представлять нашу страну на песенном конкурсе в первом туре национального отбора соревновались 16 исполнителей. 8 и 15 февраля состоялись первый и второй полуфиналы нацотбора, в результате которых количество претендентов сократилось до шести. 

В субботу, 22 февраля, судьям национального отбора (Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов) и зрителям предстоит выбрать одного исполнителя, который выступит от Украины на сцене “Евровидение-2020”.

За это право борются шестеро финалистов: 

KRUTЬ с песней “99”

GO-A с песней “Соловей”

JERRY HEIL с песней “Vegan”

TVORCHI с песней “Bonfire”

KHAYAT с песней “Call for love”

David Axelrod с песней “Horizon”

  • Ранее организаторы показали фото сценической площадки песенного конкурса “Евровидение-2020”, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).
  • Победителем международного песенного конкурса “Евровидение-2019” стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Он на конкурсе выступил с песней “Arcade”. Украина участия в конкурсе не принимала после скандала вокруг певицы MARUV.