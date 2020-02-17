В субботу состоится финал национального отбора на "Евровидение-2020". #Буквы напоминают, какие исполнители борются за право представить Украину на песенном конкурсе.

Как известно, в мае в городе Роттердам (Нидерланды) состоится ежегодный международный песенный конкурс “Евровидение-2020”, на котором выступят представители 41 страны. Артисты из 35 стран в полуфиналах будут бороться за место в гранд-финале. Участник от Украины должен выступить в первом полуфинале.

За право представлять нашу страну на песенном конкурсе в первом туре национального отбора соревновались 16 исполнителей. 8 и 15 февраля состоялись первый и второй полуфиналы нацотбора, в результате которых количество претендентов сократилось до шести.

В субботу, 22 февраля, судьям национального отбора (Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов) и зрителям предстоит выбрать одного исполнителя, который выступит от Украины на сцене “Евровидение-2020”.

За это право борются шестеро финалистов:

KRUTЬ с песней “99”