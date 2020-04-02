Музыканты Национального симфонического оркестра Франции сыграли произведение "Болеро" известного французского композитора Моиса Равеля не выходя из своих квартир.

Ролик опубликован на Youtube-канале France Musique.

Находясь на карантине, артисты Национального симфонического оркестра Франции исполнили одно из самых популярных сочинений французского композитора-импрессионизма Мориса Равеля — “Болеро”.

Каждый из музыкантов записал дома свой отрывок выступления, после эти записи были объединены.

Сперва на видео появляются скрипач, виолончелист и перкуссионист. По мере развития произведения к ним присоединяются другие музыканты, в конце записи количество участников достигает нескольких десятков.

На протяжении всего ролика на инструменте барабанщика виднеется предупредительная надпись: “Stay home” — “Оставайся дома”.

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