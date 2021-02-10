Активісти "Національного корпусу" заблокували тренувальну базу учасників руху "Патріоти — За життя", громадського руху, який неофіційно називають "силовим крилом" політсили "Опозиційна платформа — За життя". Після сутичок останніх забрали для перевірки поліціянти.

#Букви розповідають про те, що сталося, в деталях.

Штурм бази

Події розгорнулися сьогодні вдень за адресою Тверський тупик, 3 в Києві (між станціями метро “Печерська” та “Палац Україна”).

Активісти “Нацкорпусу” оголосили про загальну мобілізацію в соцмережах та закликали всіх прямувати за цією адресою. На їхнє переконання, там розташована база “озброєних тітушок” і “бойовиків Киви-Медведчука”.

Нібито ці особи були навмисно привезені до столиці представниками “ОПЗЖ” з метою дестабілізації ситуації в країни під виглядом акцій підтримки заблокованих телеканалів “Zik”, “112 Україна” та “NewsOne”, що належать депутату політсили Тарасу Козаку.

Будівля ж, до якої попрямували активісти, за їхніми словами, була місцем, де “тітушки” “переховувалися” та “готувалися до провокацій”.

Під час “блокування” цієї нібито бази тітушок активісти жбурляли через паркан фаєри та вигукували гасла (“Слава Україні — Героям слава!”, “Україна понад усе” тощо).

Так це виглядало внизу:

А так — згори:

В Telegram “НК” заявили, що “куратора тітушок” було затримано активістами. Цей чоловік, пишуть активісти, зберігав дозвіл на зброю та записник, у якому нібито були підтвердження підготовки проплачених протестів.

Штурм бази: вигляд зсередини

Один з молодиків, що перебували в цей час всередині штурмованої будівлі, вів трансляцію в Facebook. Цим роликом поділився в соцмережі депутат “ОПЗЖ” Ілля Кива, який також є лідером організації “Патріоти — За життя”.

На відео можна побачити, що в цій будівлі були розміщені тренажери, спортивні каримати та інше обладнання. Цими тренажерами молодики заставили двері, аби активісти не потрапили всередину.

За словами оператора відео, крім фаєрів активісти “НК” жбурляли у будівлю також димові гранати, феєрверки, травматичну зброю та загорнуті в сніг камері, внаслідок чого один чоловік постраждав.

Автор відео стверджував, що метою перебування за цієї адресою його та інших чоловіків була участь в змаганнях.

А що Кива?

Кива підтвердив, що на цій базі перебували представники об’єднання “Патріоти — За життя”. За його словами, у цьому залі відбувалися “спортивні збори організації”. Кива називає те, що сталося, провокацією з боку чинної влади, і погрожує, що за це доведеться відповідати перед законом.

Коли прибула поліція…

Згодом на місце прибули поліціянти та нацгвардійці. Вони не перешкоджали активістам “НК”, що жбурляли у будівлю фаєри та інші предмети.

Згідно з повідомленням пресслужби поліції Києва, правоохоронців було скеровано на місце через повідомлення на лінію “102” про “збір невідомих”.

На місці, пише пресслужба, поліціянти “встановили мету зібрання та провели превентивні профілактичні бесіди з метою запобігання вчинення будь-яких правопорушень”.

Після цього правоохоронці зайшли всередину бази з метою проведення обшуку. Окрім того, правоохоронці увезли членів руху “Патріоти — За життя” до відділку з метою з’ясування анкетних даних та мети їхнього прибуття до Києва.

Також поліціянтами було розпочато кримінальне провадження щодо наміру вчинення хуліганських дій (ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 296 ККУ).