"Национальный Корпус" направил в Службу безопасности сообщение о совершении государственной измены советником секретаря Службы национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".

Об этом говорится в заявлении на сайте Нацкорпуса.

“Как стало известно, цель вышеупомянутого мероприятия — “понимание со второй стороной гражданского конфликта на Донбассе”. Считаем, что подобная формулировка является не только ошибочной, но и противозаконной”, — говорится в сообщении “Нацкорпуса”.

В партии напомнили, что в соответствии с законом отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются “временно оккупированной территории Украины, в рамках которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль”.

“В связи с этим любые попытки “налаживания диалога” с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, являются государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ст. 110, 111 УК Украины”, — настаивают в партии.

Соответственно в “Нацкорпусе” видят в действиях Сивохо и других организаторов презентации “Национальной платформы примирения и единства” состав преступления, предусмотренный вышеуказанными статьями Уголовного кодекса Украины.

“Проведение “платформ примирения” в условиях оккупации части территории Украины лишает возможности восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, а следовательно — способствует противоправным действиям Российской Федерации”, — отмечают в обращении.

Поэтому “Национальный Корпус” просит СБУ зарегистрировать представленное сообщение о совершении преступления в ЕРДР и начать досудебное расследование по ч.1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ранее представители Нацкорпуса силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал.

Полиция Киева задержала 15 участников столкновений на презентации Национальной платформы примирения и единства, которые напали на Сивохо.