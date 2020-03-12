Об этом говорится в заявлении на сайте Нацкорпуса.
“Как стало известно, цель вышеупомянутого мероприятия — “понимание со второй стороной гражданского конфликта на Донбассе”. Считаем, что подобная формулировка является не только ошибочной, но и противозаконной”, — говорится в сообщении “Нацкорпуса”.
В партии напомнили, что в соответствии с законом отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются “временно оккупированной территории Украины, в рамках которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль”.
“В связи с этим любые попытки “налаживания диалога” с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, являются государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ст. 110, 111 УК Украины”, — настаивают в партии.
Соответственно в “Нацкорпусе” видят в действиях Сивохо и других организаторов презентации “Национальной платформы примирения и единства” состав преступления, предусмотренный вышеуказанными статьями Уголовного кодекса Украины.
“Проведение “платформ примирения” в условиях оккупации части территории Украины лишает возможности восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, а следовательно — способствует противоправным действиям Российской Федерации”, — отмечают в обращении.
Поэтому “Национальный Корпус” просит СБУ зарегистрировать представленное сообщение о совершении преступления в ЕРДР и начать досудебное расследование по ч.1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Ранее представители Нацкорпуса силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал.
Полиция Киева задержала 15 участников столкновений на презентации Национальной платформы примирения и единства, которые напали на Сивохо.
- Ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Украине 19 февраля запустят Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.
- Позже Сергей Сивохо решил перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства из-за атаки боевиков.
- Также Сергей Сивохо призывал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.