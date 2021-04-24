Партія "Національний корпус" звернулася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Національної ради з питань телебачення й радіомовлення через сюжет державного телеканалу "Дом" про "радикалів в Україні".

Про це повідомила пресслужба партії.

Так, 11 квітня державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.

Зокрема, автори сюжету взяли коментар в експерта Гельсінської правозахисної групи Мирослава Грінберга, який каже, що українські радикали “просто заперечують, що у людей є права, заперечують рівноправ’я та нападають на феміністок”.

Крім того, автори сюжету наголошують, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують в медіа “разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми чи погрози”. Також канал наголошує, що такі “екстремістські дії” деяких націоналістів начебто грають на руку російській пропаганді.

Також у сюжеті згадали затримання активістів акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, а також Семена Семенченка. Журналісти цілеспрямовано наголосили на зв’язках Стерненка та Семенченка з “Правим сектором”.

Тепер “Національний корпус” вимагає від керівництва телеканалу публічних вибачень.

“Сюжет від 11.04.2021 під назвою “Радикалы в Украине. Разбор” має ознаки спеціальної інформаційно-психологічної операції проти інтересів України, порушує всі стандарти журналістики, етики та здорового глузду та має ознаки дій, що спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та дискримінації за ознаками політичних переконань. Цей сюжет розповсюджує російські пропагандистські наративи щодо України та повністю копіює кремлівську риторику щодо діяльності патріотичних організацій в Україні”, – зазначили у “Нацкорпусі”.

У зверненні партії також наголошується, що діяльність політичних партій та організацій, згаданих у сюжеті каналу “Дом”, відбувається в рамках українського законодавства й жодна з них не є забороненою в Україні.

Наступного дня телеканал прибрав зі своєї сторінки на YouTube сюжет “Радикали в Україні”. Там зазначили, що відео не розповсюджувало “кремлівські наративи”, а навпаки руйнувало їх, а в сюжеті вказали, що в Україні неприпустима нетерпимість і дискримінація.

На початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.