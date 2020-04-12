Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Посольства Италии и Итальянского института культуры в Украине запускает онлайн-проект в поддержку Италии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“Каждую неделю в течение месяца мы будем презентовать видео, созданное с использованием записей на смартфоны, сделанных артистами Национальной оперы Украины. На этой неделе мы начинаем проект музыкальным произведением, которое является символом национальной истории и художественного наследия Италии – хором “Va, pensiero” из оперы “Набукко” Джузеппе Верди. Таким образом мы приобщаемся к инициативе #MusicaSenzaFrontiere (#МузыкаБезГраниц) нашего партнера Ravenna Festival, который в 2018 году продемонстрировал свою солидарность Украине концертами “Пути дружбы” под руководством выдающегося дирижера современности маэстро Риккардо Мути в Киеве и Равенне”, – сообщают организаторы проекта.

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия отмечает, что организаторы приобщаются к акции #WeAreInItaly – #staytunedonIT (#МиІталія – #залишаймосяназв’язкузІТ), которую Министерство иностранных дел Италии начало в поддержку культурной индустрии и инновационных секторов в связи с вызванной коронавирусом чрезвычайной ситуацией.

“Под хэштегом #КультураНеЗупиняється (#LaCulturaNonSiFerma) намерены по крайней мере частично компенсировать многочисленные музыкальные мероприятия, проведение которых были запланированы на эту весну”, – отмечает дипломат.

Сегодня, на католическую Пасху, в пустом Миланском соборе выступает знаменитый тенор Андреа Бочелли.