Уже в эту субботу, 15 февраля, состоится второй полуфинал национального отбора на "Евровидение-2020".

#Буквы рассказывают, кто будет участвовать и где можно посмотреть выступления.

Во втором полуфинале будет восемь участников, а именно:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Элина Иващенко Александр Порядинский GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

По итогам второго полуфинала определятся три участника, которые присоединятся к финалистам первого этапа – KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.

Судить участников второго полуфинала будут — актер Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор “Хіт FM” Виталий Дроздов, а также зрители, которые смогут голосовать во время прямого эфира.

Сергей Притула – несменный ведущий полуфиналов и финала украинского нацотбора.

Где и когда смотреть полуфинал?

Транслировать второй полуфинал нацотбора будут телеканалы СТБ и “UA:Перший”, а также на YouTube. Стартует трансляция 15 февраля в 19:00.

Финал украинского национального отбора пройдет 22 февраля.

Сам международный песенный конкурс “Евровидение-2020” состоится в городе Роттердам. Первый и второй полуфиналы – 12 и 14 мая соответственно, а финал – 16 мая.