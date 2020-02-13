#Буквы рассказывают, кто будет участвовать и где можно посмотреть выступления.

Во втором полуфинале будет восемь участников, а именно:

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

По итогам второго полуфинала определятся три участника, которые присоединятся к финалистам первого этапа – KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.

Судить участников второго полуфинала будут — актер Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор “Хіт FM” Виталий Дроздов, а также зрители, которые смогут голосовать во время прямого эфира.

Сергей Притула – несменный ведущий полуфиналов и финала украинского нацотбора.

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Где и когда смотреть полуфинал?

Транслировать второй полуфинал нацотбора будут телеканалы СТБ и “UA:Перший”, а также на YouTube. Стартует трансляция 15 февраля в 19:00.

Финал украинского национального отбора пройдет 22 февраля.

Сам международный песенный конкурс “Евровидение-2020” состоится в городе Роттердам. Первый и второй полуфиналы – 12 и 14 мая соответственно, а финал – 16 мая.

  • На международном песенном конкурсе “Евровидение-2020”, который в мае состоится в Роттердаме (Нидерланды), Украина выступит в первом полуфинале.
  • Ранее организаторы презентовали официальный логотип международного песенного конкурса “Евровидение-2020”, который в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Он выполнен в форме прерывистого круга, составленного из флагов 41 страны-участницы в порядке их первого участия.
  • В октябре стал известен официальный слоган 65-го международного песенного конкурса “Евровидение-2020”. Так, мероприятие пройдет под девизом Open Up (“Откройся”).