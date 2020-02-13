#Буквы рассказывают, кто будет участвовать и где можно посмотреть выступления.
Во втором полуфинале будет восемь участников, а именно:
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- FO SHO
- Элина Иващенко
- Александр Порядинский
- GARNA
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
По итогам второго полуфинала определятся три участника, которые присоединятся к финалистам первого этапа – KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.
Судить участников второго полуфинала будут — актер Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор “Хіт FM” Виталий Дроздов, а также зрители, которые смогут голосовать во время прямого эфира.
Сергей Притула – несменный ведущий полуфиналов и финала украинского нацотбора.
Где и когда смотреть полуфинал?
Транслировать второй полуфинал нацотбора будут телеканалы СТБ и “UA:Перший”, а также на YouTube. Стартует трансляция 15 февраля в 19:00.
Финал украинского национального отбора пройдет 22 февраля.
Сам международный песенный конкурс “Евровидение-2020” состоится в городе Роттердам. Первый и второй полуфиналы – 12 и 14 мая соответственно, а финал – 16 мая.
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