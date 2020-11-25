Соответствующий тендер опубликован на сайте системы публичных закупок Prozorro 24 ноября.

Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины, расположенный на улице Академика Богомольца, 10, намерен по 101,5 тысячи гривен планирует закупить:

  • 2 гироскутера типа Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 или эквивалент
  • 2 гироборда типа IO CHIC SMART-F / S3 Black или эквивалент
  • 2 электросамоката типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 или эквивалент
  • 2 моноколеса типа INMOTION SCV V5+ black или эквивалент

Местом поставки указанных товаров указано админздание по адресу ул. Святошинская 27 в Киеве.

По данным из открытых реестров, по этому адресу расположены Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы, Управление капитального строительства и развития ДКВС и ОО “Всеукраинская пенитенциарная ассоциация Украины”.

Закупка должна состояться до 22 декабря. Для кого именно и с какой целью закупаются указанные модели — неизвестно.