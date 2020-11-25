Национальная полиция с неизвестной целью закупает электротранспорт на 100 тысяч гривен.

Соответствующий тендер опубликован на сайте системы публичных закупок Prozorro 24 ноября.

Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины, расположенный на улице Академика Богомольца, 10, намерен по 101,5 тысячи гривен планирует закупить:

2 гироскутера типа Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 или эквивалент

2 гироборда типа IO CHIC SMART-F / S3 Black или эквивалент

2 электросамоката типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 или эквивалент

2 моноколеса типа INMOTION SCV V5+ black или эквивалент

Местом поставки указанных товаров указано админздание по адресу ул. Святошинская 27 в Киеве.

По данным из открытых реестров, по этому адресу расположены Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы, Управление капитального строительства и развития ДКВС и ОО “Всеукраинская пенитенциарная ассоциация Украины”.

Закупка должна состояться до 22 декабря. Для кого именно и с какой целью закупаются указанные модели — неизвестно.