Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Кроме того, начато два уголовных производства и составлены два административных протокола.
В подразделения полиции поступило 54 сообщения, связанных с избирательным законодательством. В частности, 18 Херсонской, 13 – в Одесской, 12 в Киевской, по 4 в Донецкой и Сумской, 3 – в Волынской областях.
При этом больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации.
По результатам проверок составлено два административных протокола: по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) в Херсонской области и по ст. 212-23 (Повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Киевской области.
Кроме этого, полиция Одесской области начала два уголовных производства по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины по факту несвоевременного открытия двух участков.
- Сегодня в семи городах Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Причиной повторного голосования стало то, что ни один из кандидатов на должность городского головы не набрал 50% голосов избирателей.