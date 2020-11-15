В Украине сегодня проходит второй тур местных выборов. Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Кроме того, начато два уголовных производства и составлены два административных протокола.

В подразделения полиции поступило 54 сообщения, связанных с избирательным законодательством. В частности, 18 Херсонской, 13 – в Одесской, 12 в Киевской, по 4 в Донецкой и Сумской, 3 – в Волынской областях.

При этом больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации.

По результатам проверок составлено два административных протокола: по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) в Херсонской области и по ст. 212-23 (Повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Киевской области.

Кроме этого, полиция Одесской области начала два уголовных производства по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины по факту несвоевременного открытия двух участков.