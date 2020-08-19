В Кабинете Министров Украины поручили Национальной полиции проверить отказ вводить тот или иной уровень эпидемиологической опасности в отдельных районах.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр Кабинета Министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Госкомиссия ТЭБ и ЧС выразила сильное беспокойство решениями отдельных территориальных комиссий ТЭБ и ЧС, которые, вопреки постановлению Кабинета Министров, не вводят те или иные зоны, которые определены согласно адаптивному карантину. В частности, “красную” зону в некоторых городах”, – отметил Немчинов.

Он уточнил, что теперь этим вопросом займутся полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

“Дали поручение Нацполиции и ГСЧС провести аналитическую работу и доложить на ближайшем заседании комиссии по таким противоправным действиям”, – рассказал Немчинов.

(На видео – с 2:25)

Стоит отметить, что в начале августа в Луцке и Тернополе отказались вводить жесткий карантин, несмотря на отнесение городов к “красной зоне”. А власти Львова решили не вводить дополнительные ограничения из-за включения города в “оранжевую” зону карантина.