Об этом рассказал сегодня на брифинге министр Кабинета Министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
“Госкомиссия ТЭБ и ЧС выразила сильное беспокойство решениями отдельных территориальных комиссий ТЭБ и ЧС, которые, вопреки постановлению Кабинета Министров, не вводят те или иные зоны, которые определены согласно адаптивному карантину. В частности, “красную” зону в некоторых городах”, – отметил Немчинов.
Он уточнил, что теперь этим вопросом займутся полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
“Дали поручение Нацполиции и ГСЧС провести аналитическую работу и доложить на ближайшем заседании комиссии по таким противоправным действиям”, – рассказал Немчинов.
(На видео – с 2:25)
Стоит отметить, что в начале августа в Луцке и Тернополе отказались вводить жесткий карантин, несмотря на отнесение городов к “красной зоне”. А власти Львова решили не вводить дополнительные ограничения из-за включения города в “оранжевую” зону карантина.
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