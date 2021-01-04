Национальная полиция Украины сообщила, что получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета - документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В декабря 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины информацию об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

“Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления. Фрагменты информации … опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности , отмечалось на варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв”, – говорится в сообщении Нацполиции.

Сейчас Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.