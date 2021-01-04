Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В декабря 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины информацию об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
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“Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления. Фрагменты информации … опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности , отмечалось на варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв”, – говорится в сообщении Нацполиции.
Сейчас Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей почти год — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.