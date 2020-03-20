Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
В Киеве правоохранители обнаружили 31 нарушение карантина.
Отмечается, что наибольшее количество нарушений карантина зафиксировано в Донецкой области, там составили 58 админпротоколов. Также нарушения выявили в Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), Волынской (14) и Винницкой (13) областях.
Еще 10 протоколов составили во Львовской области, по 9 – в Ровенской и Кировоградской, 4 – в Николаевской, по 3 – в Закарпатской, Полтавской и Черниговской и 2 – в Житомирской областях. По одному протоколу составили в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях.
Ранее сообщалось, что советник министра внутренних дел Иван Варченко предлагает по всей территории Украины принять меры чрезвычайного положения. Речь идет, в частности, об установлении комендантского часа, особого порядок распределения продуктов питания и других крайних мерах.
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- Замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет проводиться массовое тестирование на COVID-19.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта.