Сегодня, 12 января, сотрудники Национальной полиции задержали группу киллеров, которые обоснованно подозреваемых в ряде убийств, в том числе - в убийстве Амины Окуевой, добровольца, которая воевала на Донбассе на стороне Украины.

Об этом в Facebook написал глава МВД Украины Арсен Аваков.

“В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на ж/д перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева. Хорошо помню тот печальный день. Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств…и в том числе – в убийстве Амины”, – отметил Аваков.

По его словам, ДНК задержанного совпало с ДНК, которое было обнаружено на брошенном на месте преступлении оружии. Продолжаются следственные действия.

Опубліковано Arsen Avakov Неділя, 12 січня 2020 р.

Напомним, вечером 30 октября 2017 года под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу.

Окуева погибла от выстрела в голову.