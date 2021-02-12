Нацсовет через суд хочет аннулировать лицензии «112 Украина» и Zik

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о намерении подать 5 судебных исков об отмене лицензий телеканалов "112 Украина" и Zik, которые неоднократно получали предупреждения и штрафы за многочисленные нарушения законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Касательно “112 Украина”

Во время заседания 12 февраля Нацсовет рассмотрел результаты сразу пяти проверок телеканала. После них телеканал получил 2 предупреждения и один штраф. К тому же основываясь на трех проверках Нацсовет будет обращаться в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала.

Первая проверка включала мониторинг эфиров за август-декабрь 2019 году. Анализировались высказывания приглашенных политиков (Медведчук, Рабинович, Лукаш, Червоненко, Королевская, Пальчевский и т.д.).

“Мониторинг телеканала показал, что телеканал отдавал предпочтение в эфирном времени определенным лицам, риторика высказываний которых является достаточно предсказуемой и такой, что подстрекает к дискриминации, вражде, насилию. Это свидетельствует о сознательном выборе лицензиата, поэтому утверждение, что высказывания этих лиц были распространены в прямом эфире и их нельзя было предусмотреть, является ничтожным”, — информирует Нацсовет.

Из-за такого нарушения компании ООО “ТРК “112-ТВ” было объявлено предупреждение.

Также регулятор обнаружил призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, звучавших в эфире телеканала. За это “112 Украина” должен заплатить штраф в размере 114 тысяч гривен.

За нарушения, имевшие место в марте 2020 года, телеканал получил второе предупреждение. Речь идет о трансляции шоу (“Аншлаг и компания”, “Большой Бенефис Элени Степаненко” и т.д.) без указания авторов и производителей. Авторами этих шоу являются юрлица из России, в отношении которых Украина неоднократно применяла санкции.

Кроме этого, Нацсовет запланировала 3 проверки телеканала в январе 2021 года. Они касались эфира, посвященного встрече президента РФ Владимира Путина с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком, где обсуждали российскую вакцину от коронавируса и налаживание отношений между Россией и Украиной, эфира с коммунистом Петром Симоненко, а также реплик Медведчука о противоречивой статье Путина о причинах Второй мировой войны.

Нацсовет требовала от телеканала документы (журнал учета передач, заверенную сетку вещания, копию редакционного устава), но телеканал отказался предоставить их.

“В связи с этим был составлен акт об отказе в проведении проверки телерадиоорганизации. Такой отказ соответствии с пунктом “г” части пятой статьи 37 Закона Украины “О телевидении и радиовещании” является основанием для обращения в суд об аннулировании лицензии. [ …] Регулятор по каждой из этих трех проверок обратится в суд об аннулировании лицензии“, — информирует Нацсовет.

Касательно телеканала Zik

Сегодня регулятор рассматривал результаты трех проверок телеканала. Телеканал получил предупреждение и штраф. Также Нацсовет будет обращаться в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала.

Проверка за ноябрь обнаружила распространение в эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного положения, социального происхождения. Это происходило во время трансляции анонса телемарафона “Реванш соросятни”. За это было объявлено предупреждение и наложен штраф в размере 341 тысяч гривен.

Также проверки телеканала были назначены на март и октябрь прошлого года. Они касались нарушений, зафиксированных во время трансляции марафона “Пахнет Соросом” и освещения встречи Медведчука с Путиным. Тогда Zik, как и “112 Украина”, отказался предоставить документы Нацсовету, из-за чего регулятор не смог осуществить проверку. Это дает основания для обращения Нацсовета в суд для аннулирования лицензии.