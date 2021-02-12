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Нацсовет через суд хочет аннулировать лицензии «112 Украина» и Zik

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о намерении подать 5 судебных исков об отмене лицензий телеканалов "112 Украина" и Zik, которые неоднократно получали предупреждения и штрафы за многочисленные нарушения законодательства.

Пятница, 12 февраля 2021, 19:20

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Касательно “112 Украина”

Во время заседания 12 февраля Нацсовет рассмотрел результаты сразу пяти проверок телеканала. После них телеканал получил 2 предупреждения и один штраф. К тому же основываясь на трех проверках Нацсовет будет обращаться в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала.

Первая проверка включала мониторинг эфиров за август-декабрь 2019 году. Анализировались высказывания приглашенных политиков (Медведчук, Рабинович, Лукаш, Червоненко, Королевская, Пальчевский и т.д.).

“Мониторинг телеканала показал, что телеканал отдавал предпочтение в эфирном времени определенным лицам, риторика высказываний которых является достаточно предсказуемой и такой, что подстрекает к дискриминации, вражде, насилию. Это свидетельствует о сознательном выборе лицензиата, поэтому утверждение, что высказывания этих лиц были распространены в прямом эфире и их нельзя было предусмотреть, является ничтожным”, — информирует Нацсовет.

Из-за такого нарушения компании ООО “ТРК “112-ТВ” было объявлено предупреждение.

Также регулятор обнаружил призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, звучавших в эфире телеканала. За это “112 Украина” должен заплатить штраф в размере 114 тысяч гривен.

За нарушения, имевшие место в марте 2020 года, телеканал получил второе предупреждение. Речь идет о трансляции шоу (“Аншлаг и компания”, “Большой Бенефис Элени Степаненко” и т.д.) без указания авторов и производителей. Авторами этих шоу являются юрлица из России, в отношении которых Украина неоднократно применяла санкции.

Кроме этого, Нацсовет запланировала 3 проверки телеканала в январе 2021 года. Они касались эфира, посвященного встрече президента РФ Владимира Путина с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком, где обсуждали российскую вакцину от коронавируса и налаживание отношений между Россией и Украиной, эфира с коммунистом Петром Симоненко, а также реплик Медведчука о противоречивой статье Путина о причинах Второй мировой войны.

Нацсовет требовала от телеканала документы (журнал учета передач, заверенную сетку вещания, копию редакционного устава), но телеканал отказался предоставить их.

“В связи с этим был составлен акт об отказе в проведении проверки телерадиоорганизации. Такой отказ соответствии с пунктом “г” части пятой статьи 37 Закона Украины “О телевидении и радиовещании” является основанием для обращения в суд об аннулировании лицензии. [ …] Регулятор по каждой из этих трех проверок обратится в суд об аннулировании лицензии“, — информирует Нацсовет.

Касательно телеканала Zik

Сегодня регулятор рассматривал результаты трех проверок телеканала. Телеканал получил предупреждение и штраф. Также Нацсовет будет обращаться в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала.

Проверка за ноябрь обнаружила распространение в эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расе, физического или имущественного положения, социального происхождения. Это происходило во время трансляции анонса телемарафона “Реванш соросятни”. За это было объявлено предупреждение и наложен штраф в размере 341 тысяч гривен.

Также проверки телеканала были назначены на март и октябрь прошлого года. Они касались нарушений, зафиксированных во время трансляции марафона “Пахнет Соросом” и освещения встречи Медведчука с Путиным. Тогда Zik, как и “112 Украина”, отказался предоставить документы Нацсовету, из-за чего регулятор не смог осуществить проверку. Это дает основания для обращения Нацсовета в суд для аннулирования лицензии.

“Таким образом, регулятор обратится в суд об аннулировании лицензии этого вещателя“, — отмечает Нацсовет.

Что известно о санкциях против телеканалов Козака

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.

В четверг, 4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.

#Буквы разбирались в том, почему могли ввести санкции и каковы перспективы рассмотрения дела об их отмене в судах.

Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.

  • 11 февраля Верховный Суд Украины согласился рассмотреть иск, в котором оспаривается указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против нардепа от “ОПЗЖ” Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые ему принадлежат.
Теги: 112 Украина, лицензия, Нацсовет по телерадиовещанию

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