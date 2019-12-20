Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

Так, 19 декабря в эфире телеканала “НАШ” была зафиксирована трансляция (в 13:08) пресс-конференции Путина, которая сопровождалась плашкой “Москва. Вживую”. Одновременно проходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, которая была протитрована: “Нацкорпус перекрыл Крещатик”.

“Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Национального совета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью. Эти факты имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения и радиовещания и информации”, – отметили в пресс-службе.

Поэтому в целях проверки соблюдения телерадиокомпанией части второй статьи 6, части первой статьи 59 закона Украины “О телевидении и радиовещании” и части первой статьи 28 закона Украины “Об информации” ей назначили внеплановую выездную проверку. По результатам проверки Национальный совет примет соответствующее решение.