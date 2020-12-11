Нацсовет по вопросам ТВ назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за участия представителя "ЛНР" Родиона Мирошника в одном из телешоу благодаря видеосвязи.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В орган обратилась СБУ, а также поступило обращение гражданина А. Петрова.

В передаче Мирошник выразил противоправные утверждения относительно территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ, безосновательно заострял внимание на вооруженной агрессии в ОРДЛО, пытался оправдать российские войска и сепаратистские настроения населения, обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в “обстрелах” оккупированной территории. Также он заявил, что РФ не является участником конфликта на Донбассе.

“Высказывания Мирошника имеют признаки разжигания розни, содействия терроризму и являются прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти Российской Федерации о якобы развязанной Украиной гражданской войне на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о непричастности к этому Российской Федерации и ее вооруженных формирований”, – говорится в сообщении.

Высказывания звучали в ответ на вопрос ведущих и гостей.

“Это требовало особого внимания ведущих и редакционного контроля телекомпании, что, однако, не было продемонстрировано в этом случае”, – заявили в Нацсовете.

Повторная трансляция передачи “Пятница. Вечер” с участием Родиона Мирошника состоялась на телеканале “НАШ” без изменений или редакционной модерации.

Таким образом, трансляция передачи “Пятница. Вечер” имеет признаки нарушения лицензиатом требований части первой статьи 28 Закона Украины “Об информации”, абзацев третьего, четвертого, шестого части второй статьи 6 Закона Украины “О телевидении и радиовещании” и пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”.

Все обстоятельства будут выяснены в ходе внеплановой проверки, которая будет проведена в период с 24.12.2020 по 15.01.2021.