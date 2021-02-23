Нацсовет просит ОАСК аннулировать лицензию телеканала «112 Украина»

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

“В Окружной административный суд города Киева поступили иски от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии на вещание для “Телерадиокомпания” 112-ТВ”, логотип – “112 Украина”, – говорится в сообщении.

Истец отмечает, что непредоставление лицензиатом в полном объеме запрашиваемых документов, необходимых для осуществления невыездной проверки, в срок, определенный решением Нацсовета о назначении такой проверки, является отказом лицензиата в ее проведении, что по закону в свою очередь является основанием для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание.

На данный момент в суд поступило 3 иска, в которых, в частности, говорится о назначении в разный период соответствующих проверок.

“ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административным искам”, – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 2 февраля были введены санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Медведчука и владельцем телеканалов NewsOne, Zik, “112 Украина”, по которым также ввели ограничения.