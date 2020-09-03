Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины лишил лицензии на вещание радиостанцию "Прямой FM".

Об этом сообщается на сайте телеканала “Прямой”.

За аннулирование лицензии проголосовали пять членов Нацсовета. Двое голосовали против, один воздержался.

Генпродюсер “Прямого” Светлана Орловская заявила, что решение об аннулировании всех лицензий выносится впервые за всю историю Нацсовета, хотя в аналогичных случаях выносили предупреждения. Она считает, что таким образом продолжается давление на канал.

Народный депутат из фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко заверил, что руководство “Прямого” будет продолжать добиваться, чтобы свобода слова в Украине была.

“Очень важна ситуация по телеканалу “Прямой” и по радиостанциям, потому что мы видим системное наступление на “Прямой”. И «Государственное бюро репрессий” им занимается, это то, что я озвучивал вчера информацию, она полностью сейчас подтверждается, что есть команда из Офиса президента системно давить “Прямой” и сейчас подключается Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания”, – сказал Гончаренко.

Нардеп фракции “Европейская Солидарность” Владимир Вятрович считают, что атака на “Прямой” происходит “за его проукраинскую и проевропейскую позицию”.