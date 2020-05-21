Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала "Эспрессо". На канале говорят о репрессиях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

“11 мая в эфире “Эспрессо” ведомство зафиксировало трансляцию “программ иностранного производства” — “Радио Свободы” и “BBC News Украина”. Их объем, по словам регулятора, нарушил закон о телевидении и радиовещании. “Лицензиатом уменьшена минимальная доля национального аудиовизуального продукта, которого по лицензии должен быть не менее 24 часа/сутки (100%)”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что регулятор примет окончательное решение в отношении вещателя по результатам проверки.

На телеканале “Эспрессо” считают такие обвинения необоснованными, поскольку сотрудничество канала с “Радио Свобода” началось еще во время Революции Достоинства, а программы проекта снимаются в Украине.

“С 2014 года телеканал Эспрессо проходил несколько плановых проверок Нацсовета и никаких замечаний по поводу этих программ у Нацсовета не было. Изменение государственного подхода регулятора к сетке независимого информационного вещателя мы связываем только со сменой политического режима в стране, что является признаком начала политических репрессий!”, – говорится в заявлении канала.

Помимо того, на канале заявили, что уже просили Нацсовет внести в лицензию изменения, которые связаны с показами программ иностранного производства (украинской службы ВВС).

“По закону конечный срок рассмотрения данного заявления истек 26 марта. Начиная с 27 марта речь идет о длительном (более 1,5 месяца) нарушении со стороны Нацсовета, что является давлением на телеканал с целью воспрепятствовать его развитию”, – сказано в сообщении.