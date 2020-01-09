Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые выездные проверки ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK", Львов) и ООО "112-ТВ" (логотип "112 Украина", Киев) из-за признаков разжигания вражды.

Соответствующее решение было принято на заседании Нацсовета 9 января.

В эфире указанных каналов были зафиксированы признаки нарушения норм законов Украины “О телевидении и радиовещании” и “Об информации”.

Запрещенные высказывания, в частности, прозвучали в эфире телеканала ZIK в передаче “Каждый из нас Президент” 26 ноября 2019 года в 18:00 (с повтором 27 ноября). Экспертами в студии были народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат IX созыва Ренат Кузьмин (“Оппозиционная платформа – За життя”) и Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов по интернет-связи.

Основанием для назначения внеплановой проверки спутникового телеканала “112 Украина” стали результаты мониторинга эфира в августе-декабре 2019 года.

Так, в передачах “Большое интервью”, “LIVE”, “LIVE Новости”, “Голос народа”, “Пульс: Главное политическое шоу страны”, “Важно”, “Диалог со страной” зафиксировано распространение высказываний Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Киви, Натальи Королевской, Олега Волошина, Олега Ляшко, Николая Дульского и Рената Кузьмина, которые имели признаки нарушения действующего законодательства.