Соответствующее решение было принято на заседании Нацсовета 9 января.
В эфире указанных каналов были зафиксированы признаки нарушения норм законов Украины “О телевидении и радиовещании” и “Об информации”.
Запрещенные высказывания, в частности, прозвучали в эфире телеканала ZIK в передаче “Каждый из нас Президент” 26 ноября 2019 года в 18:00 (с повтором 27 ноября). Экспертами в студии были народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат IX созыва Ренат Кузьмин (“Оппозиционная платформа – За життя”) и Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов по интернет-связи.
Основанием для назначения внеплановой проверки спутникового телеканала “112 Украина” стали результаты мониторинга эфира в августе-декабре 2019 года.
Так, в передачах “Большое интервью”, “LIVE”, “LIVE Новости”, “Голос народа”, “Пульс: Главное политическое шоу страны”, “Важно”, “Диалог со страной” зафиксировано распространение высказываний Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Киви, Натальи Королевской, Олега Волошина, Олега Ляшко, Николая Дульского и Рената Кузьмина, которые имели признаки нарушения действующего законодательства.
- В октябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 2152, который предусматривает расследование смены собственников трех телеканалов – NewsOne,”112″, ZIK.
- 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию на цифровое вещание каналу “112 Украина”.