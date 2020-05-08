Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался проверять и наказывать канал "1+1" за фейк про американские биолаборатории в Украине.

Об этом шла речь на заседании Нацсовета в четверг, 7 мая.

Глава Нацсовета Ольга Герасимюк отметила: “У нас возникла волна обсуждений о так называемых секретных лабораториях, которые якобы работают в Украине. Запущена эта тема давно, еще когда договор с американскими исследователями в Грузии заканчивался, Россия запускала эти фейки. В этом году в декабре подходит к концу срок сотрудничества с исследователями в Украине, и была запущена эта волна. К сожалению, это было подхвачено несколькими компаниями. Это вызвало огромное возмущение. Вернее стилистика, в которой подавался материал в трансляциях на “1 + 1″ и на NewsOne”.

По словам Ольги Герасимюк, в украинском законодательстве нет закона о борьбе с дезинформацией, “он положен на полку”. Поэтому у Нацсовета нет возможности реагировать на фейки.

“Есть необходимость реагировать на эту ситуацию, а она в старом законодательстве не предусмотрена”, – сказала глава.

Нацсовет лишь обратится с письмами к вещателям – “1 + 1” и NewsOne. А также опубликует на своем сайте опровержение фейка от общественной организации StopFake, с которой Нацсовет подписала меморандум о противодействии дезинформации.

Кроме того, Нацсовет обратится в комитет Рады по вопросам гуманитарной информационной политики с просьбой внести изменения в действующее законодательство и предусмотреть в будущем законе о медиа механизмы реагирования на распространение фейков.

Ольга Герасимюк объясняет, почему, по ее мнению, Нацсовет не может наказывать за распространение фейков: “Регулятор лишен возможности эффективно реагировать на распространение субъектами информационной деятельности необъективной информации, которая может угрожать информационной безопасности. На сегодня в законе обязанность для телерадиоорганизаций распространять объективную информацию. Однако в законодательстве отсутствуют критерии определения объективности информации, поэтому такое понятие можно рассматривать сквозь призму таких терминов, как достоверность, полнота информации”.

На видео с 06:30

27 апреля телеканал “1+1” в своем проекте “Секретные материалы” рассказал, что в Украине тайно работают биологические лаборатории США, которые якобы могут быть причастны к разработке бактериологического оружия. Сейчас это видео на YouTube-канале “1+1” недоступно.