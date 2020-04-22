Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Председателем Национального совета избрана журналистка Ольга Герасимьюк.
Первым заместителем председателя стал продюсер, генеральный директор ООО “Телеодин” (телеканалы М1 и М2) Валентин Коваль, заместителем председателя — бывший руководитель департамента развития сети вещания ООО “Телерадиокомпания “Студия 1 + 1” Олег Черныш.
Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Национального совета.
Перед тем члены Национального совета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя председателя и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря.
Напомним, что Герасимmюк вошла в Нац. совет по ТВ в июле 2014 года. В то время регуляторный орган возглавлял Юрий Артеменко. После его отставки в мае нового председателя Нац. совета не избирали, а Герасимьюк исполняла обязанности главы ведомства.
Справка. Ольга Герасимьюк (21 октября 1958, город Пирятин, Полтавская область) – украинский журналист, ведущая телевизионных программ, телевизионный менеджер, народный депутат Украины 5-го и 6-го созывов. Первый заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (2014-2020). Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Училась на факультете журналистики Киевского государственного университета имени Т. Шевченко, который окончила с отличием. Училась в Дипломатической академии, магистр внешней политики.
Семнадцать лет работала в печатной прессе. Проходила стажировку в США: USNews & WorldReport; GannettNewsService (Вашингтон) Голландии; Член жюри премии Книга года.
- Как сообщает “Детектор Медиа”, во время рассмотрения вопроса о проверке на заседании Нацсовета разгорелась дискуссия. Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что воздержится от голосования за проверку, так как вопрос является политическим. Он раскритиковал программу, но напомнил, что за последние 5 лет Нацсовет не защищал публичных лиц.