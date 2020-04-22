На заседании 22 апреля члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания избрали руководящий состав регуляторного органа.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Председателем Национального совета избрана журналистка Ольга Герасимьюк.

Первым заместителем председателя стал продюсер, генеральный директор ООО “Телеодин” (телеканалы М1 и М2) Валентин Коваль, заместителем председателя — бывший руководитель департамента развития сети вещания ООО “Телерадиокомпания “Студия 1 + 1” Олег Черныш.

Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Национального совета.

Перед тем члены Национального совета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя председателя и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря.

Напомним, что Герасимmюк вошла в Нац. совет по ТВ в июле 2014 года. В то время регуляторный орган возглавлял Юрий Артеменко. После его отставки в мае нового председателя Нац. совета не избирали, а Герасимьюк исполняла обязанности главы ведомства.

Справка. Ольга Герасимьюк (21 октября 1958, город Пирятин, Полтавская область) – украинский журналист, ведущая телевизионных программ, телевизионный менеджер, народный депутат Украины 5-го и 6-го созывов. Первый заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (2014-2020). Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Училась на факультете журналистики Киевского государственного университета имени Т. Шевченко, который окончила с отличием. Училась в Дипломатической академии, магистр внешней политики.

Семнадцать лет работала в печатной прессе. Проходила стажировку в США: USNews & WorldReport; GannettNewsService (Вашингтон) Голландии; Член жюри премии Книга года.