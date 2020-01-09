Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом проинформировали в пресс-службе Нацсовета.

Поводом для назначения проверки стала жалоба от гражданки Касьяненко, которая сообщила, что Поярков оскорблял честь и достоинство Зеленского и членов его семьи.

Жалоба касается содержания передачи “ПоярковNEWS”, которая вышла в эфире телеканала “Прямой” 27 декабря 2019 года в 22:00.

“С жалобой на содержание передачи “ПоярковNEWS”… обратилась гражданка Касьяненко Я.К. По ее мнению, высказывания ведущего передачи Сергея Пояркова, прозвучавшие в эфире, являются “посягательством на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского и оскорбляют членов его семьи”. Кроме того, заявитель возмущается тем, что на протяжении передачи употреблялась “нецензурная брань”, – отметили в Нацсовете.

Таким образом, планируется выяснить, нарушил ли телеканал требования законов “О телевидении и радиовещании” и “О защите общественной морали”.

За назначение проверки проголосовали пять членов Национального совета. Воздержались от такого решения Сергей Костинский и Ульяна Фещук.

Вероятно, речь идет о выпуске программы от 27 декабря, в котором ведущий назвал Зеленского “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”.

Как сообщает “Детектор Медиа”, во время рассмотрения данного вопроса на заседании Нацсовета разгорелась дискуссия. Так, Костинский заявил, что воздержится от голосования за проверку, так как вопрос является политическим. Он раскритиковал программу, но напомнил, что за последние 5 лет Нацсовет не защищал публичных лиц (если речь идет о сюжетах, посягающих на их честь и достоинство). По словам Констинского, такие лица сами могут обратиться в суд, а Нацсовет может предоставить видео в случае необходимости.

Его позицию также поддержала заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук.

Ольга Герасимьюк, в свою очередь, заявила о “грубых нарушениях журналистской этики” в программе.

“Нашему рынку пришло время подать сигнал о недопустимости многих вещей. Я здесь вижу не только политические мотивы, а речь идет о нарушении всех этических стандартов журналистики. Речь идет здесь не только о президенте Украины, здесь есть признаки оскорбления, что наносится всей стране, очень негативно влияет на создание ее имиджа в международных сообществах, и обидно звучит подобная лексика на телевидении в эфире для граждан Украины”, – утверждала она.

В итоге из семи присутствующих членов Нацсовета пятеро поддержали назначение “Прямому” проверки: Ольга Герасимьюк, Юрий Зиневич, Олег Черныш, Александр Ильяшенко и Максим Оноприенко.