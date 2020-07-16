Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку радио "Шансон" в связи с нарушением законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке.

Об этом сообщили в пресс-службе совета.

Нацсовет принял решение после завершения карантина провести внеплановую выездную проверку киевского ООО “Телерадиокомпании “Шансон” в связи с обнаружением признаков нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке (ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 28 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”).

“Мониторинг вещания радио “Шансон”, проведенный 02.06.2020, зафиксировал, что доля песен на государственном языке, распространенных в промежутке времени между 15.00 и 22.00, составляла 34%”, — сообщили в совете.

Отметим, законодательством предусмотрено, что доля песен на украинском языке, транслируемых в эфире, должна составлять не менее 35% от общего объема.